العراق.. السجن 10 سنوات بحق 3 باكستانيين اختطفوا أبناء جلدتهم

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق باكستانيين اختطفوا وعذبوا باكستانيين آخرين.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي أن "الباكستانيين اعترفوا بقيامهم بتصوير المخطوفين أثناء تعذيبهم وإرسال مقاطع الفيديو إلى عوائلهم في باكستان لغرض مساومتهم على دفع فدية مقابل إطلاق سراحهم".

وأضاف أن "الحكم بحقهم يأتي وفقا لأحكام المادة 1/وبدلالة المادة 6 / رابعا وسابعا من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات".

المصدر: RT