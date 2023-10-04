اعتقال خمسة متهمين بالبصق على المسيحيين في القدس (فيديو)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" باعتقال خمسة متهمين بالبصق على الحجاج المسيحيين في البلدة القديمة بالقدس.

واعتقلت الشرطة صباح اليوم الأربعاء مستوطنا ظهر في مقطع مصور وهو يبصق على مجموعة من الحجاج المسيحيين.

أما الأربعة الآخرون وبينهم قاصر، فقد بصقوا على حجاج مسيحيين صباح اليوم وتم اعتقالهم أيضا.

חמישה חשודים, בהם קטין, נעצרו בחשד ליריקות לעבר נוצרים וכניסת כנסיות בעיר העתיקה בירושלים@HGoldich

(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/HhZqIkr4H9 — כאן חדשות (@kann_news) October 4, 2023

وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت إن هناك معضلة قانونية تمنع مقاضاة هؤلاء لأنهم يبصقون على الأرض وليس باتجاه شخص معين.

وفي وقت سابق من هذا العام، أفاد تقرير بتصاعد أعمال التخريب والاعتداءات التي تستهدف المسيحيين والمؤسسات المسيحية في القدس بشكل حاد منذ بداية العام، وهو الأمر الذي ربطه قادة الكنائس في المدينة بلهجة الحكومة الجديدة.

وجاء في تقرير للجنة التنسيق بين الكنائس المقدسية أن أحد الكهنة شكا من أنه تعرض للإهانة والبصق، ليس أقل من 90 مرة منذ مطلع السنة، أي أنه تعرض للإهانة مرتين في اليوم في بعض الأحيان.

المصدر: RT