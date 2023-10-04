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الولايات المتحدة.. إصابة 4 أشخاص بإطلاق للنار في سكن جامعي (فيديوهات)

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الولايات المتحدة.. إصابة 4 أشخاص بإطلاق للنار في سكن جامعي (فيديوهات)
AFP
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أصيب 4 أشخاص على الأقل بإطلاق للنار في السكن الجامعي بجامعة ولاية مورغان الأمريكية.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار اندلع في حرم الجامعة (المعروفة تاريخيا بأنها للسود) في بالتيمور بولاية ماريلاند قبل الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء بقليل.

وأفاد المتحدث باسم شرطة بالتيمور فيرنون ديفيس بأن أربعة أشخاص أصيبوا بالرصاص، ولا يعتقد أن أيا من الإصابات تهدد الحياة.

وقال مسؤولون إنه ربما يكون هناك أكثر من مطلق النار.

وطلبت جامعة ولاية مورغان من الناس الابتعاد عن المنطقة المحيطة بقاعة "ثورغود مارشال" ومركز مورفي للفنون الجميلة. كما طلبت من أولياء الأمور المعنيين تجنب منطقة الحرم الجامعي والتوجه بدلا من ذلك إلى موقف سيارات قريب.

ربما كان مطلق النار يطلق النار من غرفة النوم، وفقا لشبكة CBS.

وأكد رجال الشرطة أن صورة لنافذة محطمة بها ثقب رصاصة نشرها مراسل WJZ هي نافذة السكن الذي كان المسلح يطلق النار منه.

وفي يوليو الماضي كشف أرشيف العنف المسلح في الولايات المتحدة أن عدد عمليات إطلاق النار الجماعي في البلاد، ارتفع بنسبة 9٪ قياسا بالعام الماضي.

وأفاد بأن الولايات المتحدة تقترب من تجاوز الرقم القياسي السابق لأكبر عدد من عمليات إطلاق النار الجماعية في عام واحد، والذي تم تحديده في عام 2021 بإجمالي 690.

المصدر: "نيويورك بوست" + RT

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