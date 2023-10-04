الولايات المتحدة.. إصابة 4 أشخاص بإطلاق للنار في سكن جامعي (فيديوهات)

أصيب 4 أشخاص على الأقل بإطلاق للنار في السكن الجامعي بجامعة ولاية مورغان الأمريكية.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار اندلع في حرم الجامعة (المعروفة تاريخيا بأنها للسود) في بالتيمور بولاية ماريلاند قبل الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء بقليل.

وأفاد المتحدث باسم شرطة بالتيمور فيرنون ديفيس بأن أربعة أشخاص أصيبوا بالرصاص، ولا يعتقد أن أيا من الإصابات تهدد الحياة.

🚨#BREAKING: Active Shooter at Morgan State University Multiple Injuries Reported as Shots have been Fired from Upper Floor Dorm Room Window



📌#Baltimore | #Maryland



Multiple authorities are at the scene, confirming their response to an active shooter situation at Morgan State… pic.twitter.com/9EPu03DfcK — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 4, 2023

وقال مسؤولون إنه ربما يكون هناك أكثر من مطلق النار.

وطلبت جامعة ولاية مورغان من الناس الابتعاد عن المنطقة المحيطة بقاعة "ثورغود مارشال" ومركز مورفي للفنون الجميلة. كما طلبت من أولياء الأمور المعنيين تجنب منطقة الحرم الجامعي والتوجه بدلا من ذلك إلى موقف سيارات قريب.

BREAKING | News CONFERENCE



Morgan State University



If you believe this BS news Conference you are truly a Guppy



😹😭😹😭



🐈‍⬛



PS- because they saw broken glass news media on Here came up with 3 or 4 shooters!!!



Pay attention to everyone the men in the back dead looking… pic.twitter.com/JyNObflYr4 — MəanL¡LMə♡₩ (@MeanLILMeoW) October 4, 2023

Stay Safe

Morgan State University pic.twitter.com/RJsRcrX254 — Whitney Wells (@WellsWhitn91295) October 4, 2023

ربما كان مطلق النار يطلق النار من غرفة النوم، وفقا لشبكة CBS.

وأكد رجال الشرطة أن صورة لنافذة محطمة بها ثقب رصاصة نشرها مراسل WJZ هي نافذة السكن الذي كان المسلح يطلق النار منه.

This is believed to be the window the shooter was shooting from. It’s a dorm room on Morgan State @wjzpic.twitter.com/V8ROh2vSQK — Kelsey Kushner (@KelseyKushnerTV) October 4, 2023

وفي يوليو الماضي كشف أرشيف العنف المسلح في الولايات المتحدة أن عدد عمليات إطلاق النار الجماعي في البلاد، ارتفع بنسبة 9٪ قياسا بالعام الماضي.

وأفاد بأن الولايات المتحدة تقترب من تجاوز الرقم القياسي السابق لأكبر عدد من عمليات إطلاق النار الجماعية في عام واحد، والذي تم تحديده في عام 2021 بإجمالي 690.

المصدر: "نيويورك بوست" + RT