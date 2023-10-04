الإكوادور تؤكد تفويض الجيش الأمريكي تنفيذ عمليات في أراضيها

أكد وزير خارجية الإكوادور غوستافو مانريكي، تفويض القوات الأمريكية لتنفيذ عمليات أمنية في أراضي ومياه بلاده لمكافحة تهريب المخدرات والصيد غير الجائر وتهريب الوقود والاتجار بالبشر.

وجاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير الإكوادوري في كيتو، للتعليق على الاتفاقات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة الأخيرة للرئيس غييرمو لاسو إلى الولايات المتحدة.

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وأضاف أنه تم التوقيع على اتفاق آخر يوفر الأساس القانوني لتحرك المسؤولين والقوات الأمريكية داخل الأراضي الإكوادورية.

وقال الرئيس الإكوادوري إن القوات الأمريكية ستلاحق السفن المشبوهة ومجهولة الهوية في مياه بلاده.

المصدر: نوفوستي