نتنياهو وغالانت يردان على تصريحات خامنئي بخصوص تطبيع الدول مع إسرائيل

رد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي بخصوص تطبيع الدول مع إسرائيل.

وقال بنيامين نتنياهو: "مثلما لم تمنعنا إيران من التوصل إلى اتفاقيات إبراهيم، إيران أيضا لن تمنعنا من توسيع دائرة السلام" لصالح الإسرائيليين.

وفي وقت سابق رد يوآف غالانت على تصريحات خامنئي قائلا :"النظام في إيران يحاول تخريب جهود السلام..إسرائيل ستواصل العمل للوصول الى الأمن" للاسرائيليين".

هذا واعتبر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن الدول التي تطبّع مع إسرائيل "تراهن على حصانٍ خاسر"، وأن الشباب الفلسطيني أكثر حيوية واستعدادا لمواجهة إسرائيل.

المصدر: "I24"