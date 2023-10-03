رئيس الحكومة التونسية يدعو إلى إقامة منطقة حرة مع الجزائر

دعا رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، إلى إنشاء منطقة حرة بين تونس والجزائر.

وأضاف الحشاني خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي في العاصمة الجزائر الثلاثاء أنه يتطلب رفع التبادل التجاري بين تونس والجزائر.

وقال إن تونس ستوفر جميع التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال الجزائريين بغية تأمين جميع الظروف اللازمة لنجاح مشاريعهم في القطاعات الخاصة والطاقة والطاقات المتجددة وصناعة السيارات والصيدلة.

ومن جانبه كشف الوزير الجزائري الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن عدد المشاريع الاستثمارية التونسية في بلاده بلغت 42 مشروعا في قطاعات الزراعة والبناء والخدمات، بقيمة مالية 1400 مليار سنتيم جزائري.

وذكر بن عبد الرحمان خلال المنتدى أن الجزائر أكبر شريك اقتصادي لتونس في إفريقيا والعالم العربي، حيث ارتفعت المبادلات التجارية بين البلدين في 7 أشهر، باستثناء المحروقات، بنسبة 54%.

المصدر: موزاييك أف أم