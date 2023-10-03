إيطاليا.. عشرون قتيلا على الأقل إثر سقوط حافلة من على جسر في البندقية (فيديو)

أسفر سقوط حافلة مساء الثلاثاء من على جسر في مدينة البندقية الإيطالية عن "20 قتيلا على الأقل بينهم طفلان"، وفق ما كشف متحدث باسم البلدية لوكالة "فرانس برس".

وبحسب أجهزة الإطفاء، اشتعلت النيران في الحافلة بعدما سقطت من على جسر يربط بين منطقتي ميستري ومارغيرا.

وجاء في منشور لرئيس البلدية لويجي برونيارو أن "مأساة ضربت مجتمعنا هذا المساء"، واصفا المشهد في موقع التحطّم بأنه "مروّع".

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن "أحر تعازيها".

🚨At least 20 people killed after a bus fell from an overpass in 🇮🇹 Venice, Italy.#Venice#Italypic.twitter.com/XezlmFqVM1 — HawkEye (@hawkkeyee_) October 3, 2023

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الحافلة المتفحمة تحت الجسر.

المصدر: "أ ف ب" + RT