إتهام مهاجرين بـ"القرصنة" بعد الاعتداء على بحارة أنقذوهم في إسبانيا

أفاد رجال الإنقاذ الإسبان أن الشرطة اعتقلت تسعة مهاجرين في جزر الكناري بتهمة "القرصنة" بعد أن أرغموا البحارة الذين أنقذوهم على التوجه نحو الأرخبيل الإسباني بدلا من المغرب.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية نقلا عن رجال الإنقاذ أن "هؤلاء المهاجرين بين 78 شخصا انطلقوا من السواحل الإفريقية على متن قاربين وتم إنقاذهم مساء الاثنين، بواسطة قاطرة هولندية في المياه المغربية".

وأوضح رجال الإنقاذ أنهم عندما أدركوا أن القارب كان يقلهم إلى ميناء طانطان جنوب المغرب وليس إلى جزر الكناري، أصبحوا "عدائيين" تجاه الطاقم وسحبوا "سكاكين". وبعد هذا "التمرد" اتجهت القاطرة نحو جزيرة فويرتيفنتورا في الكناري.

وقال مصدر في الشرطة إن "الحرس المدني اعتقل المهاجرين التسعة الذين لم تكشف جنسيتهم لدى وصولهم إلى الأرخبيل الإسباني، بتهمة "القرصنة" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتعد إسبانيا وخاصة جزر الكناري قبالة السواحل الإفريقية، إحدى نقاط الدخول الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

ووفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة: "منذ بداية عام 2023، توفي أو فقد 140 مهاجرا أثناء رحلة العبور".

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المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام إسبانية