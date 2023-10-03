دودا يذكر كييف بأن أوكرانيا متصلة بأوروبا عبر بولندا

ذكر الرئيس البولندي أندريه دودا سلطات كييف بأن الطريق السريع الوحيد من أوروبا الغربية إلى أوكرانيا يمر عبر بولندا.

وقال دودا: "أريد أن أؤكد أننا بلد محوري للمستقبل، إذا كنا نتحدث عن دعم أوكرانيا، الطريق السريع الوحيد الذي يمتد من أوروبا الغربية إلى أوكرانيا يمر عبر بولندا، هو الطريق السريع "إيه 4"، والجميع يعرف ذلك جيدا".

وأضاف "السكك الحديدية تمر أيضا عبر بولندا، المطار الدولي في رزيسزو، بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية، على اتصال مباشر مع أوكرانيا".

وأشار الرئيس البولندي إلى أن بلاده لا ترفض دعم أوكرانيا، مضيفا "تلعب بولندا دورا رئيسيا للغاية في ذلك (دعم أوكرانيا)، لقد دعمنا أوكرانيا وسنؤيدها وسنفعل ذلك بثبات وفقا لالتزامات الحلفاء".

ولفت دودا إلى أنه شارك يوم أمس الثلاثاء في مكالمة هاتفية جماعية مع الحلفاء حول أوكرانيا، عقدت بمبادرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتنسيق الاستمرار في عملية دعم أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي