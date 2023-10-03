أكبر شركة لبناء السفن في هولندا تقاضي الحكومة بسبب الخسائر الناجمة عن العقوبات المناهضة لروسيا

رفعت أكبر شركة لبناء السفن في هولندا دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية بسبب الخسائر التي لحقت بأعمالها بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال متحدث باسم مجموعة "دامن" لبناء السفن: "أدت قرارات السلطات إلى عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه مشتري السفن الروس، ولم يتم تقديم أي تعويض عن ذلك"، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ".

ورفعت شركة دامن، ومقرها مدينة غورينشيم الهولندية، دعواها القضائية أمام محكمة روتردام في 10 مايو، ولم يتم فتح القضية بعد، ولكن من المتوقع أن يتم فتحها في العام المقبل.

ورفضت وزارة الخارجية الهولندية التعليق على القضية. وباعتبار هولندا عضوًا في الاتحاد الأوروبي، ويجب عليها الالتزام بجميع القيود التي يفرضها الاتحاد.

المصدر: Bloomberg