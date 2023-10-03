معهد موسكو للعلاقات الدولية يدرب 800 مترجم متطوع للمهرجان العالمي للشباب

افتتح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية، مركزا لتدريب المتطوعين للمهرجان العالمي للشباب.

وحضر الحفل نائبة المدير العام للتعاون الإقليمي في مديرية المهرجان العالمي للشباب لاريسا سوليما ونائب رئيس الجامعة لسياسة الشباب والعمل الاجتماعي والعلاقات الدولية ومدير مركز دعم الحركة التطوعية التابع لمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية ستانيسلاف سوروفتسيف.

ويعد معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، التابع لوزارة الخارجية الروسية هو المركز الوحيد لتدريب المتطوعين في المجالات الوظيفية الخاصة مثل "ملحق الوفود الأجنبية" و"الخدمات اللغوية".

وسيعمل على اختيار وتدريب 878 متطوعا من بين طلابها، وستشمل مهام هؤلاء، الذين لديهم معرفة جيدة باللغات الأجنبية والتفاصيل الدقيقة للبروتوكول الدولي، مرافقة الوفود الأجنبية وتنسيق الاتصالات مع المشاركين من الخارج.

وسيتمكن المتطوعون من التواصل مع الضيوف الأجانب بأكثر من 50 لغة، منها 26 لغة شرقية.

وسيقام المهرجان العالمي للشباب في عام 2024 بموجب مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف تطوير التعاون الشبابي الدولي.

المصدر: RT