 
مباشر

الكرملين يعلن عن زيارة مرتقبة لبوتين إلى الصين

أخبار العالم

الكرملين يعلن عن زيارة مرتقبة لبوتين إلى الصين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w5ka

أعلن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري زيارة إلى الصين تلبية لدعوة الزعيم الصيني شي جين بينغ، لحضور منتدى "حزام واحد طريق واحد".

ولفت بيسكوف إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد الزيارة في وقت لاحق.

إقرأ المزيد
بوتين يقبل دعوة شي لحضور منتدى
بوتين يقبل دعوة شي لحضور منتدى"حزام واحد طريق واحد" في الصين

وفي 20 سبتمبر الماضي أعلن الرئيس بوتين خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قبوله دعوة نظيره الصيني لحضور منتدى "حزام واحد طريق واحد" في الصين المقرر في شهر أكتوبر الحالي.

وشدّد بوتين خلال اللقاء، على أن مشروع "حزام واحد طريق واحد" يلبّي بالكامل مصالح روسيا ويتسق مع التطلعات الروسية لخلق الفضاء الأوراسي الكبير".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا