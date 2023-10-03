RT العربية تفتتح استوديوهات بالعواصم الرئيسية في عدة قارات

أعلنت RT العربية عن افتتاحها عددا من الاستوديوهات في واشنطن وباريس وبيروت والقاهرة تناقش فيها الأحداث الأكثر إثارة في الشرق الأوسط وأمريكا وأوروبا.

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جاء ذلك فيما نقلته مديرة RT العربية مايا مناع بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابعت: "سنناقش الآن أكثر الأحداث إثارة في الشرق الأوسط وأمريكا وأوروبا كل أسبوع مع السياسيين المحليين والشخصيات العامة والخبراء".

وقد بدأ استوديو القاهرة عمله في ذكرى ثمانين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر، فيما خصص البرنامج الأولى حلقته لحوار السفير عزت سعد عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي والمدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية وسفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا سابقا (2006-2010)، حيث ناقش سعد تاريخ الشراكة الاستراتيجية والصداقة بين مصر والاتحاد السوفيتي ومصر وروسيا.

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أما استوديو بيروت فقد ناقش آخر مستجدات الوضع اللبناني فيما يتعلق بملف انتخاب رئيس الجمهورية بعد مرور نحو عام على فراغ كرسي الرئاسة في البلاد، واستضاف عضو كتلة التنمية والتحرير البرلمانية محمد خواجه.

وتابعت مايا مناع: "نحن في انتظار الإصدارات الجديدة من باريس وواشنطن".

المصدر: RT