رئيس اللجنة العسكرية لـ"الناتو" يتوقع زيادة الاستثمار في أنظمة الدفاع الجوي

اعتبر رئيس اللجنة العسكرية لحلف "الناتو" روب باور، أن بين عواقب النزاع في أوكرانيا، ستكون الاستثمارات واسعة النطاق في أنظمة الدفاع الجوي بالغرب.

جاء ذلك في تصريحات باور في مؤتمر أمني ببولندا تم بثه عبر الإنترنت، حيث تابع: "أعتقد أننا سنشهد استثمارات كبيرة في السنوات العشر المقبلة، مع زيادة معظم الدول لقدراتها الدفاعية الجوية".

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في الوقت نفسه، حث بارو على عدم توقع تأثير سريع من مثل هذه الاستثمارات، فقال: "يجب على الجميع أن يفهموا أن هذا ليس مشروعا لمدة عام أو عامين، هذا مشروع لمدة 5-10 سنوات. ولن يكون العائد فوريا، حيث سيغير حياتنا، ويجب أن يفهم الجميع أن هذا سوف يؤثر على مجتمعنا".

وأوضح باور أن الصراع في أوكرانيا أظهر أهمية القدرة على ضرب أنظمة الصواريخ بشكل استباقي على أراضي العدو المحتمل. وتابع: "يمكنك انتظار دخول الصواريخ أو الطائرات المسيرة إلى أراضيك وتدميرها، إلا أن هذا سيتطلب كثيرا من الصواريخ، وهو ما نراه الآن في أوكرانيا". الأكثر فعالية وفقا له هو "ضرب الأنظمة التي تطلق الصواريخ مسبقا"، فيما يعتقد رئيس اللجنة العسكرية لـ "الناتو" أن الاستثمارات المستقبلية ستؤثر على "الجمع بين أدوات الدفاع الجوي هذه".

المصدر: نوفوستي