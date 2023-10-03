وسائل إعلام: نيودلهي تطالب أوتاوا بسحب نحو 40 دبلوماسيا كنديا

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة أن الهند طلبت من كندا سحب نحو 40 دبلوماسيا كنديا لدى نيودلهي حتى العاشر من أكتوبر.

إقرأ المزيد

وقالت الصحيفة: "أبلغت نيودلهي أوتاوا بأنه يتعين عليها سحب نحو 40 دبلوماسيا بحلول العاشر من أكتوبر".

ولفتت الصحيفة وفق مصادر مطلعة إلى أن الهند هددت بإلغاء الحصانة الدبلوماسية للدبلوماسيين الذين يبقون في البلاد بعد الموعد المحدد.

وأوضح أحد المصادر أن هناك 62 دبلوماسيا كنديا يعملون في الهند، وتسعى نيودلهي إلى طرد 41 منهم.

وتشهد العلاقات الهندية الكندية توترا ملحوظا بعد الإعلان الكندي المفاجئ الذي ألمح إلى تورط نيودلهي في مقتل زعيم السيخ المواطن الكندي هارديب سينغ نيجار.

كما أعلنت الحكومة الكندية في وقت سابق، أنها طردت دبلوماسيا هنديا لاشتباهها بعلاقته باغتيال زعيم السيخ، ما دفع نيودلهي للرد بطرد دبلوماسي كندي.

وأعربت وزارة الخارجية الهندية عن قلقها على سلامة مواطنيها في كندا بسبب "جرائم الكراهية والعنف الإجرامي المتغاضى عنها سياسيا". وحذرت مواطنيها، من زيارة مناطق من كندا.

المصدر: نوفوستي