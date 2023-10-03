خبير أمريكي: شروط السلام مع روسيا باتت أسوأ لأوكرانيا وحان الوقت لإنهاء الصراع

أكد الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس، أن شروط السلام مع روسيا ستكون أسوأ بكثير بالنسبة لأوكرانيا بعد هزيمة قواتها المحتومة في ساحة المعركة.

وأضاف في تصريح بثته قناة "كيم إيفرسون" على موقع "يوتيوب": "حان الوقت لتوقيع اتفاقية السلام التي طرحتها روسيا منذ البداية، لكن هذه الشروط ساءت بالطبع بالنسبة لأوكرانيا بسبب نجاحات روسيا في ساحة المعركة، لكن يجب علينا إنهاء هذا الصراع عبر المفاوضات".

وأوضح أن النزاع لن تحله حزم المساعدات، متسائلا: "كم عدد الأوكرانيين الذين يجب أن يموتوا من أجل ذلك؟".

وأضاف أن الوقت قد حان للولايات المتحدة للسيطرة على إنفاق الميزانية والتوقف عن هدر الأموال على صراعات عبثية ومدمرة مثل النزاع الأوكراني.

وقال إن واشنطن باتت ضعيفة بسبب مثل هذه النزاعات، مؤكدا أن ديونها تجاوزت 100% من الناتج الإجمالي الأمريكي.

وأضاف أن الوقت قد حان للتعامل مع هذه المسألة بجدية، مشددا على ضرورة ألا يتجاوز الإنفاق الحكومي الأمريكي الإيرادات الضريبية.

تجدر الإشارة إلى أن الكونغرس الأمريكي توصل الأحد الماضي إلى اتفاق حول ميزانية مؤقتة حتى 17 نوفمبر المقبل، لا تشمل دعما ماليا لأوكرانيا.

وأكد عضو مجلس النواب الأمريكي مات غيتز في وقت لاحق، أن أوكرانيا فقدت الدعم من أغلبية الحزب الجمهوري في مجلس النواب.

المصدر: نوفوستي