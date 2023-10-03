وسائل إعلام: الطائرات الصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي لتايوان أكثر من 220 مرة في سبتمبر

أفادت وسائل إعلام في تايوان بأن الطائرات الصينية دخلت منطقة مسؤوليات الدفاع الجوي لتايوان أكثر من 220 مرة في سبتمبر الماضي.

وأشارت صحيفة "تايوان نيوز" إلى أن بيانات الخبراء تفيد بأن عدد الطائرات الصينية التي نفذت تحليقات بالقرب من تايوان بلغ 565 طائرة في سبتمبر.

وأضافت الصحيفة أن 225 منها دخلت منطقة مسؤوليات الدفاع الجوي للقوات المسلحة التايوانية.

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وازداد هذا العدد مقارنة بما كان عليه الحال في شهر أغسطس، حيث تم دخول الطائرات الصينية لمنظومة الدفاعات الجوية التايوانية 130 مرة.

ورصدت تايوان كذلك أكبر عملية للجيش الصيني بالقرب من الجزيرة، حيث تم رصد 103 طائرات للقوات المسلحة الصينية بالقرب من تايوان في 18 سبتمبر.

وحسب تقديرات الخبراء، أصبح عدد تحليقات الطيران الصيني بالقرب من تايوان في سبتمبر ثاني أكبر عدد لها هذا العام، بعد أن دخلت الطائرات الصينية منطقة الدفاعات الجوية التايوانية 259 مرة في أبريل الماضي.

ويعتقد العسكريون التايوانيون بأن الأعداد القياسية للطائرات الصينية بالقرب من تايوان في أبريل كانت ردا على لقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي برئيسة تايوان تساي إنغ وين في ولاية كاليفورنيا.

المصدر: تاس