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الملك سلمان بن عبد العزيز يدين الهجوم الإرهابي في أنقرة

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الملك سلمان بن عبد العزيز يدين الهجوم الإرهابي في أنقرة
AFP
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أدان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في برقية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز:" تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة، وما نتج عنه من إصابة اثنين من رجال الشرطة، وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي، لنؤكد لفخامتكم وقوف المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وسائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه".

هذا وأعلن "حزب العمال الكردستاني" مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي. وقال الحزب الذي تصنفه تركيا ودول غربية "إرهابيا" لوكالة "ايه ان اف" القريبة من الحركة الكردية إن "عملا فدائيا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين".

كما أشار وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، إلى تعرض مقر الوزارة لهجوم إرهابي صباح يوم الأحد، نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تمت تصفيته، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل إطلاق النار.

ونشرت وسائل إعلام تركية صورا للسيارة التي أقلت منفذي العملية الإرهابية في أنقرة وهي من طراز "رينو" فضية اللون تحمل لوحة تعريف تركية.

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المصدر: RT + وكالة الأنباء السعودية

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