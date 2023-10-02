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الرئيس المكسيكي ينتقد الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا

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الرئيس المكسيكي ينتقد الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا
Sputnik
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انتقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا واصفا إياه بـ"غير العقلاني".

وقال لوبيز أوبرادور خلال مؤتمر صحفي: "كميات الأسلحة المرسلة لأوكرانيا تقدر قيمتها بـ30-50 مليار دولار، وهذا شيء غير عقلاني"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأشار لوبيز أوبرادور إلى أنه يسعى لإبقاء المكسيك على الحياد في الحرب، وانتقد المساعدات العسكرية الغربية لكييف، كما اقترح إجراء محادثات سلام لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي وافق يوم السبت الماضي، على تمرير مشروع قانون مؤقت يمنع عملية إغلاق حكومة البلاد، ولا يتضمن هذا المشروع مساعدات أمريكية لكييف، ويمتد مشروع التمويل الحكومي المؤقت لـ45 يوما.

 

 

 

المصدر: رويترز

 

 

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