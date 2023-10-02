رويترز: إدارة بايدن أبلغت الصين عزمها على تشديد الرقابة على صادرات الشرائح الالكترونية

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن أبلغت الصين أنها تعتزم تحديث القواعد التي تفرض بموجبها قيودا على توريدات الشرائح الالكترونية والمعدات لصناعتها في أكتوبر الجاري.

وقالت مصادر الوكالة، إن وزارة التجارة الأمريكية التي تراقب الصادرات، تعمل على تحديث القيود الخاصة بالتصدير التي تم الإعلان عنها في العام الماضي. والهدف من وراء التحديث يتمثل في الحد من الوصول إلى المزيد من المعدات االازمة لصناعة الشرائح الالكترونية وإزالة بعض الثغرات في الرقابة على صادرات شرائح الذكاء الاصطناعي.

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وأكد مسؤول، لم يذكر اسمه، لوكالة "رويترز"، أن المسؤولين الأمريكيين أحاطوا الجانب الصيني علما بذلك في الأسابيع الأخيرة، دون أن يكشف عن أي تفاصيل للمناقشات بين الجانبين.

وأشارت "رويترز" إلى أن وزارة التجارة الأمريكية والسفارة الصينية بواشنطن رفضتا التعليق على هذه المعلومات.

يذكر أن الولايات المتحدة قررت في أكتوبر 2022 الحد من وصول 28 شركة تكنولوجية صينية إلى الشرائح الالكترونية التي تتضمن أشباه الموصلات، والتي تمت صناعتها بناء على التكنولوجيات الأمريكية.

المصدر: رويترز