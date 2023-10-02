فرنسا.. ماكرون يعلن إنشاء 238 لواء جديدا لقوات الدرك

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، إنشاء 238 لواء جديدا لقوات الدرك، معتبرا أن "إعادة الاستثمار هذه تاريخية"

وفي موقع ثكنة للدرك في تونينز (جنوب غرب)، أعلن ماكرون إنشاء 238 لواء جديدا لقوات الدرك في البلاد، أي أكثر من الالوية المئتين التي وعد بها قبل إعادة انتخابه، على أن تتخذ غالبيتها شكل شاحنات متنقلة جديدة "لإعادة الانتشار على الأرض" في المناطق الريفية أو شبه الحضرية.

واعتبر ماكرون أن "إعادة الاستثمار هذه تاريخية".

هذا ولفت الإليزيه إلى أن هذا الجهد يجب أن يعوض جزئيا أكثر من 500 لواء تمّ التخلي عنها بين العامين 2007 و2016.

وشدد ماكرون على أن "الناس بحاجة إلى حضوركم لأنه يطمئنهم، لأنه يردع، لأنه يدعم"، حيث أن من بين 238 لواء سيتم إنشاؤها بين نوفمبر من هذا العام والعام 2027، سيكون هناك 93 لواء ثابتا و145 متنقلا، وخارج باريس، ستستقبل جميع الإدارات ما يتراوح بين لواء واحد وأربعة ألوية جديدة، بالإضافة إلى أقاليم ما وراء البحار.

جدير بالذكر أن غالبية الجنح تحصل في المدن الأكثر اكتظاظا بالسكان، إلا أن الشرطة تمركزت في العام 2021 في المجتمعات الريفية، حيث تم احصاء "نحو ربع حالات العنف الجنسي والأُسري أو عمليات السطو المسجلة"، في حين أن التحديث العملاني الكبير يتمثل في الألوية المتنقلة، المزود كل منها بنحو ستة من عناصر الدرك.

وقد أكد إيمانويل ماكرون قدرة هذه الألوية على الوصول "إلى المناطق التي كانت مهملة أكثر من غيرها بسبب نقص الموظفين".

المصدر: "فرانس برس"