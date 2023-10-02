نائب بالكونغرس المكسيكي: الولايات المتحدة تعرقل انضمام البلاد إلى بريكس

صرح عضو الكونغرس المكسيكي، النائب برازيل ألبرتو أكوستا بينيا، بأن المكسيك مهتمة بعضوية "بريكس"، وبالتعاون مع روسيا، لكن الولايات المتحدة تعرقل انضمامها إلى هذه المجموعة.

وقال أكوستا بينيا: "أعتقد أن المكسيك يجب أن تكون في مجموعة بريكس، بلادنا مهتمة بهذا.. المشكلة ليست في أن حكومتنا ليست لديها الإرادة للقيام بذلك، النقطة المهمة هي في العلاقات مع الولايات المتحدة.. حوالي 80 بالمئة من صادراتنا تذهب إلى الولايات المتحدة، وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. وبالتالي، تصبح الولايات المتحدة عقبة في طريق بريكس، لأنهم إذا قرروا قطع العلاقات التجارية معنا، فإن الاقتصاد المكسيكي سيعاني بشدة".

وأوضح أن "الاتفاقيات التجارية القائمة مع الولايات المتحدة لا تسمح أيضا للمكسيك بالتجارة مع جميع الدول".

وأكد: "نريد تطوير العلاقات التجارية مع روسيا.. المشكلة هي أننا نتعرض لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة".

كما أشار النائب المكسيكي إلى أن بلاده مهتمة بالتعاون مع روسيا في مجال الطاقة المتجددة، وكذلك الطاقة النووية. وقال: "لدينا العديد من المفاعلات في المكسيك، لكنها أصبحت قديمة، نحن بحاجة إلى تقنيات جديدة تمتلكها روسيا، ومن الجدير بالذكر أننا نستورد اليورانيوم والمنتجات الكيماوية والأسمدة من روسيا".

وأضاف أن "المكسيك بدورها يمكن أن تقدم منتجات زراعية، وأن تكون وجهة سياحية جيدة".

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المصدر: تاس