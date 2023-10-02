"فارس": الأمن الإيراني يضبط معدات تجسس أمريكية في جنوب شرق البلاد

أفادت وكالة "فارس" بأن الأمن الإيراني تمكن من ضبط معدات تجسس أمريكية في محافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق البلاد.

وأوضحت "فارس" أن أجهزة الأمن الإيرانية صادرت معدات اتصالات وستارلينك (الانترنت الفضائي) تابعة لجهاز تجسس أجنبي، كانت معدة لتوفيرها لبعض عملاء هذا الجهاز بهدف إعادة إنتاج الفوضى في زاهدان.

وحسب ما ذكرت "فارس"، كان جهاز التجسس الأجنبي المذكور قد أرسل معدات اتصالات وستارلينك لتيار خاص في زاهدان قبل أيام قليلة من يوم 30 سبتمبر (ذكرى أحداث الشغب في العام الماضي)، في حين تم ضبط شحنة الاتصالات المهمة هذه من قبل أجهزة أمن البلاد وألقي القبض على 5 عملاء استلموا هذه المعدات وقاموا بتشغيلها في زاهدان.

وأشارت "فارس" إلى أنه "يبدو أن المعدات تعود إلى جهاز التجسس المسمى وكالة الأمن القومي الاميركية (NSA)".

المصدر: "فارس"