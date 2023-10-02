موسكو: نرفض بشدة الادعاءات الزائفة حول "تدخل" مزعوم في العملية الانتخابية السلوفاكية

أكدت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى سلوفاكيا، أن السفارة الروسية ترفض بشكل قاطع الاتهامات الزائفة حول "تدخل" مزعوم في العملية الانتخابية السلوفاكية.

وقالت السفارة في بيان: "نحن نرفض بشدة الاتهامات البعيدة الاحتمال ضد روسيا بشأن التدخل في العملية الانتخابية السلوفاكية. وعلى عكس بعض حلفاء سلوفاكيا الحاليين، نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولا ننخرط في عمليات تغيير النظام وفي شتى أنواع الثورات الملونة".

وأعربت البعثة الدبلوماسية الروسية عن أسفها "لأنه لا تزال تتخذ خطوات في براتيسلافا لزيادة تدهور العلاقات التي كانت ودية بين البلدين، والتي تعاني فعلًا من أزمة عميقة، ويتم لعب "ورقة" مناهضة روسيا في الصراع السياسي الداخلي".

وعشية الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، أفادت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية، نقلا عن رئيس الدائرة، سيرغي ناريشكين، أن "مزيدا من تدخل إدارة جو بايدن في الوضع السياسي الداخلي في سلوفاكيا حصل في الآونة الأخيرة، وهو يرتبط بالتحضير للانتخابات النيابية المبكرة".

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية، اليوم الاثنين، أنها استدعت ممثل السفارة الروسية بزعم تأثير تصريحات لرئيس الاستخبارات الروسية على الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا.

وذكرت الخارجية السلوفاكية في بيان لها أن "وزارة الخارجية السلوفاكية استدعت، اليوم الاثنين، ممثل السفارة الروسية في سلوفاكيا. والسبب هو تصريح لرئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، عشية الانتخابات البرلمانية المبكرة في سلوفاكيا".

المصدر: RT