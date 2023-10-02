الأمم المتحدة: عدد المسنين في الهند سيتجاوز عدد الأطفال

توقع صندوق الأمم المتحدة للسكان ازدياد عدد المسنين في الهند بواقع الضعف حتى عام 2025، ليتجاوز عدد الأطفال في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن عدد من تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر، سيرتفع من 149 مليونا في عام 2022 ليصل إلى 347 مليونا في عام 2025.

وبحلول عام 2046، سيتجاوز عدد كبار السن في الهند عدد الأطفال، من لا تزيد أعمارهم على 14 عاما، كما سيكون هناك انخفاض في عدد من تتراوح أعمارهم من 15 إلى 59 عاما.

وعلى الرغم من أن إجمالي عدد سكان الهند سيرتفع 18% من عام 2022 إلى 2050، فإن عدد سكانها المسنين سيقفز 134%، وسيرتفع عدد من تبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر بنسبة 279% خلال تلك الفترة،

وذكر التقرير أنه بحلول عام 2050، سيكون واحد من كل خمسة أفراد في الهند من كبار السن.

المصدر: cnbc