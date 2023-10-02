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اختيار أول امرأة مثلية سمراء عن مقعد كاليفورنيا في مجلس الشيوخ الأمريكي

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اختيار أول امرأة مثلية سمراء عن مقعد كاليفورنيا في مجلس الشيوخ الأمريكي
AFP
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اختار حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم، لافونزا بتلر، لملء مقعد مجلس الشيوخ الذي ترك شاغرا بعد وفاة السناتور ديان فينشتاين.

وكتب نيوسوم في منشور عبر منصة X (تويتر سابقا): "بينما نحزن على الخسارة الفادحة للسيناتور فاينشتاين، فإن الحريات التي ناضلت من أجلها- الحرية الإنجابية، والحماية المتساوية، والسلامة من العنف المسلح - لم تتعرض لاعتداء أكبر من أي وقت مضى".

وأضاف: "أمضت لافونزا حياتها المهنية بأكملها في النضال من أجل النساء والفتيات وكانت مناصرة شرسة للعاملين. ستدخل التاريخ، إذ ستصبح أول مثلية سمراء تخدم بشكل علني في مجلس الشيوخ الأمريكي".

وبتلر هي رئيسة منظمة EMILYs List، وهي منظمة مكرسة لانتخاب النساء الديمقراطيات اللاتي يدعمن حقوق الإجهاض.

وكانت أول امرأة ملونة تقود المنظمة عندما انضمت إلى إليها في عام 2021. وعملت سابقا كمستشارة أولى لحملة كامالا هاريس خلال حملتها الرئاسية لعام 2020، وعملت أيضا كمديرة للسياسة العامة في Airbnb ولها تاريخ طويل كقائدة عمالية.

المصدر: abc news

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