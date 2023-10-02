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رئيس الحكومة الأوكرانية السابق يحذر من كارثة ديموغرافية في بلاده

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رئيس الحكومة الأوكرانية السابق يحذر من كارثة ديموغرافية في بلاده
Sputnik
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أعلن رئيس الوزراء الأوكراني السابق نيقولاي أزاروف أن عدد سكان أوكرانيا مستمر بالانخفاض وبلغ 23 مليون نسمة، محذرا من كارثة ديموغرافية في ظل استمرار تجنيد الرجال وإرسالهم إلى الجبهة.

وكتب أزاروف في قناته على "تيليغرام": "هناك 23 مليون شخص في البلاد، وفقط 3.5 مليون أوكراني يمكنهم مواصلة القتال. والشباب الأوكراني القادر على العمل يغادر البلاد بشكل جماعي".

ولفت إلى أن التعبئة مستمرة بوتيرة متسارعة في البلاد وأنه "تم تكليف المفوضين العسكريين باستدعاء 500 ألف مجند للخدمة حتى الربيع".

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في ظل استنفاد قوات كييف احتياطيها البشري، ما سيدفعها إلى "اعتماد أساليب صارمة على نحو متزايد للتجنيد".

وفي يونيو الماضي أفاد المركز التحليلي لـ"معهد المستقبل الأوكراني" بأن عدد سكان أوكرانيا انخفض إلى 29 مليون نسمة، وأن معدل المواليد أصبح نصف المعدل اللازم للحفاظ على عدد السكان من التراجع.

المصدر: تاس

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