تمكن جندي من مشاة البحرية من اللواء الأربعين لأسطول المحيط الهادئ من تحييد 6 مقاتلين أوكران حاولوا دخول خندق خلال معركة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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جاء ذلك فيما نقله مراسل RT الخاص بمنطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ألكسندر بيسكونوف، ونشر مقطع فيديو يوضح العملية، حيث حاولت مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم بإسقاط طائرات مسيرة، دون طائل، وتمكن الجندي وحده من تحييد ستة عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: RT