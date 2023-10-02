"غلطة كبيرة".. روما تنتقد خطط السلطات السلوفاكية الجديدة بشأن أوكرانيا

وصف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، نوايا السياسي روبرت فيكو الذي فاز حزبه بالانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا مؤخرا وقف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، بأنها نوايا خاطئة.

وشدد تاياني على أن الخطط المحتملة للسلطات السلوفاكية الجديدة، ليست "بالإشارة الإيجابية".

إقرأ المزيد

وقال في حديث لصحيفة la Stampa: "يجب أن تكون القرارات المتعلقة بأوكرانيا موحدة. ولا ينبغي أن تكون هناك انقسامات على الجبهة الأوروبية، لأن قوة الاتحاد الأوروبي تكمن في وحدته. دعونا نرى ما سيفعله فيتسو فعليا إلى جانب التصريحات، لأن الحكومة لم تتسلم مهامها بعد".

وشدد على أن النزاع في أوكرانيا وصل إلى مرحلة "بات فيها من الضروري إيجاد طريق للسلام".

وأكد على أن دول مجموعة السبع تتعهد "بمساعدة أوكرانيا في إنشاء جيش قادر على الدفاع".

وأضاف تاياني: "من ناحية أخرى، سنعمل على توسيع الإجماع على "صيغة السلام" المكونة من عشر نقاط التي طرحها زيلينسكي. وهذا من شأنه أن يساعد في جذب لاعبين عالميين آخرين مثل الهند والبرازيل والدول الإفريقية".

وأعلن الوزير الإيطالي عن زيارات لوزراء خارجية العديد من دول الاتحاد الأوروبي، إلى كييف.

وأشار إلى ضرورة إقناع الصين "روسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وشهدت سلوفاكيا مؤخرا انتخابات برلمانية مبكرة، فاز فيها الحزب الاشتراكي الاجتماعي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء السابق فيتسو، بحصوله على 22.94% من الأصوات.

وفي المركز الثاني جاء الحزب الليبرالي Progresivne Slovensko (17.96%) الذي يتزعمه نائب رئيس البرلمان الأوروبي ميخال سيميكا.

يشار إلى أن فيتسو، يعارض استمرار الدعم العسكري لكييف، ويطالب بتحسين العلاقات مع روسيا وإلغاء العقوبات ضدها، والتي أضرت بالاتحاد الأوروبي ولم تثن روسيا عن عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي