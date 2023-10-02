ضابط سابق في الاستخبارات الأمريكية: الجيش الأوكراني هُزم وخيار كيفية إنهاء الصراع بيد روسيا

قال ضابط الاستخبارات المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية سكوت ريتر إن القوات الأوكرانية دُمّرت، وبات أمام روسيا الحرية في اختيار الطريقة المناسبة لحسم النزاع في أوكرانيا.

وأوضح سكوت أنه "من وجهة النظر العسكرية، فإن القوات الأوكرانية قد هزمت، والسؤال هو ما إذا كانت روسيا ستختار إنهاء النزاع بطريقة حادة، ومع خطر وقوع خسائر بشرية فادحة، أو تدريجيا، إلى أن يبدأ الانهيار السياسي في أوكرانيا".

وأكد أنه في حال اختارت روسيا العمل تدريجيا على إنهاء الأزمة، فإن الصراع لن يستمر إلى الأبد.

وتوقع أن يحدث انهيار سياسي في أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري أو ربيع العام المقبل.

وكان سكوت قد صرح في أغسطس الماضي، بأن النزاع في أوكرانيا أصبح في مراحله النهائية.

وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر فاقت 80 ألف جندي منذ بداية ما يعرف بالهجوم المضاد، كما دمرت القوات الروسية جزءا كبيرا من الأسلحة والمعدات العسكرية التي تلقتها كييف من الدول الغربية.

وأكدت موسكو باستمرار على استعدادها للتفاوض حول أوكرانيا، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض والمصالح الأمنية الروسية.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق بأنه كلما تأخرت كييف في المفاوضات مع موسكو، يصبح التفاوض مع روسيا أصعب.

المصدر: نوفوستي