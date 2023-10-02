قتلى في انهيار سقف كنيسة أثناء قداس في مدينة سيوداد ماديرو المكسيكية (فيديو)

لقي9 أشخاص مصرعهم وأصيب 40 آخرون جراء انهيار سقف كنيسة أثناء قداس في مدينة سيوداد ماديرو المكسيكية.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، انهار سقف كنيسة في مدينة سيوداد ماديرو الساحلية بولاية تاماوليباس الجنوبية خلال مراسم قداس.

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وبحسب إدارة السلامة بالولاية، يعتقد أن الحادث وقع نتيجة "خلل هيكلي". وتستمر عملية إزالة الحطام في مكان الحادث.

وأعرب حاكم تاماوليباس أميريكو فياريال عن تعازيه لأسر الضحايا.

المصدر: نوفوستي