قال الصحفي راينهارد شليكر، في مقالته لمجلة "فوكوس"، إن ممثلي الدول الغربية يطرحون الآن بشكل متزايد أسئلة حول وجود الديمقراطية وسيادة القانون في أوكرانيا.

ووفقا له، يتم طرح كل هذه التساؤلات على خلفية الفشل الكبير الذي تواجهه القوات الأوكرانية على الجبهة، على الرغم من كل المساعدة العسكرية التي يقدمها الناتو لنظام كييف.

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ووفقا للمقالة.. تراجعت "في الوقت الراهن، كثيرا قيمة الأخبار من أوكرانيا، ولم تعد الوحيدة صورة داوود الذي يتعين عليه محاربة جالوت(جليات) من موسكو".

وأشار شليكر إلى أن ممثلي الدول الغربية يطرحون بشكل متزايد أسئلة حول التقدم الذي سيتم تحقيقه في مجال الديمقراطية والقانون في أوكرانيا.

وأعرب الصحفي الألماني، عن اعتقاده بأنه لو تم شطب بند واحد فقط من قائمة المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا، فسيكون مصير هذه الدولة في خطر كبير.

المصدر: mk.ru