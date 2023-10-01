وسائل إعلام: مصرع أحد المرتزقة الإستونيين في أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام إستونية يوم الأحد، أن أحد المرتزقة الإستونيين لقى مصرعه أثناء القتال إلى جانب القوات الأوكرانية في مدينة ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت صحيفة Postimees الإستونية، أن أحد المرتزقة الإستونيين توفي في أوكرانيا، وقالت في رسالة: "بالقرب من مدينة ليمان في منطقة دونيتسك، توفي المرتزق الإستوني الذي يحمل علامة النداء "ستينغر" تانيل كريغول".

وأضافت الصحيفة: "كان كريغول يقاتل في أوكرانيا كجزء من الفيلق الدولي منذ العام الماضي. وتم تأكيد وفاته من قبل ثلاثة مصادر في الفيلق الدولي"، وبحسب الصحيفة، لقي كريغول مصرعه مساء يوم السبت.

وفي مارس من هذا العام، لقي الضابط السابق في قوات الدفاع الإستونية إيفو يوراك مصرعه في أوكرانيا بالقرب من مدينة أرتيوموفسك في دونيتسك، وقاتل يوراك مع الفيلق الدولي منذ خريف عام 2022.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل الإعلام الغربية أن المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب سلطات كييف، يقتل بعضهم بعضا في كثير من الأحيان على خلفية صراعات داخلية.

ووفقا لصحيفة "ديلي تلغراف"، يمكن غالبا العثور بين المرتزقة في أوكرانيا على أشخاص لديهم سجلات إجرامية واضطرابات عقلية أو هم مدمنو مخدرات أو كحول.

وفي مايو الماضي، أعلنت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية أن أكثر من ألفي مرتزق من 71 دولة يشاركون في العمليات القتالية ضد الجيش الروسي في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، 234 منهم مواطنون أمريكيون.

المصدر: RT