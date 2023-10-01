أردوغان يدعو الأحزاب السياسية وكل المنظمات إلى المشاركة في إعداد الدستور الجديد لتركيا

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد على مسألة إعداد دستور جديد للبلاد، داعيا جميع الأحزاب السياسية والمنظمات إلى المشاركة في ذلك.

وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح العام التشريعي الثاني للدورة الـ28 للبرلمان التركي، تطرق أردوغان إلى مسألة إعداد دستور جديد للبلاد قائلا: "الشعب الذي تحدى أسلحة الانقلابيين ليلة 15 تموز (يوليو 2016)، يستحق تتويج كفاحه الديمقراطي بدستور مدني".

وأضاف الرئيس التركي: "الآن أمامنا مهمة جديدة وفرصة جديدة، وهي منح بلادنا دستورا جديدا ومدنيا، ومسؤوليتنا الأساسية هي إنقاذ تركيا من الدستور الحالي الذي فرضته إدارة انقلاب 12 سبتمبر (1980) على أمتنا قبل 41 عامًا".

وأشار أردوغان إلى أن الدستور الحالي تم تعديله أكثر من عشرين مرة حتى أصبح مترهلاً، ولم يعد قادرا على مواكبة تركيا الحديثة.

ودعا جميع الأحزاب السياسية والمنظمات إلى المشاركة في إعداد الدستور الجديد.

وأكمل: "كما أن تنظيم "غولن" الإرهابي لن يبصر النور مرة أخرى في تركيا، فمن المستحيل أيضا السماح بإقدام تنظيمات مماثلة على خيانات جديدة".

المصدر: "الأناضول"