بوريل يكشف تفاصيل الاجتماع مع وزير الدفاع الأوكراني الجديد (صور+فيديو)

اعتبر رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل أن "حرب روسيا ضد أوكرانيا تشكل تهديدا وجوديا لنا جميعا" مشيرا إلى مناقشته مع وزير دفاع أوكرانيا رستم عمروف المساعدات العسكرية إلى كييف.

وكتب جوزيب بوريل عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بعد اللقاء الشخصي الأول له مع وزير الدفاع الأوكراني الجديد نسبيا رستم عمروف (أوميروف): "في أول لقاء شخصي لنا مع رستم عمروف، ناقشنا المساعدة العسكرية المستمرة من الاتحاد الأوروبي".

Russia’s war against Ukraine is an existential threat for all of us.



In our 1st in-person meeting with @rustem_umerov, we discussed continuous EU military assistance. Ukraine needs more capabilities & needs them faster. We are preparing long-term security commitments for Ukraine pic.twitter.com/xxILeYa1J8 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023

وأضاف: "تحتاج أوكرانيا إلى المزيد من الإمكانيات وتحتاج إليها بشكل أسرع، نحن بصدد إعداد التزامات أمنية طويلة الأمد بخصوص أوكرانيا.

وفي تصريحات له قبل حوالي 10 أيام، اعتبر بوريل أن الاتحاد الأوروبي بقي "حيوانا عاشبا وسط حيوانات مفترسة" ولكنه اضطر إلى "الاستيقاظ من سباته" بسبب النزاع في أوكرانيا.

ولفت في هذا الجانب - أي حول تأثير النزاع في أوكرانيا على الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالإنفاق الدفاعي - إلى أن الدول الأوروبية اضطرت إلى "الاستيقاظ من غفوتها التي كانت تعيشها تحت المظلة النووية الأمريكية".

المصدر: RT