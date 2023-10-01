أردوغان: لا نتوقع أي شيء من الاتحاد الأوروبي  

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، إن بلاده لا تتوقع أي شيء من الاتحاد الأوروبي.

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وأضاف أردوغان في كلمة القاها امام البرلمان اليوم:"لقد وفينا بجميع الوعود التي قطعناها للاتحاد الأوروبي إلا أنهم لم يفوا بأي من وعودهم تقريبا، ولم تحدث أي تغيرات في موقف الاتحاد الأوروبي المتحيز تجاه بلدنا، إنهم يظلمون بلدنا ويتصرفون بشكل غير عادل من خلال تجاهل المبادئ والمسارات التي وضعوها".

وتابع: "نحن كتركيا ليس لدينا أي توقعات تجاه الاتحاد الأوروبي، يجب عليهم التخلي عن الظلم الذي مارسوه ضدنا، وخاصة إدخال نظام التأشيرات، إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف يفقدون الحق في الحصول على أي توقعات من جانبنا".

وسبق أن قال أردوغان في إفادة صحافية قبيل التوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: إنه "إذا لزم الأمر قد تتباعد طرق تركيا والاتحاد الأوروبي".

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا وقعت اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1963 وفي العام 1987 تقدمت بطلب للحصول على عضوية فيها، ومع ذلك ، بدأت مفاوضات الانضمام فقط في عام 2005، وتم تعليقها مرارا وتكرارا بسبب الخلافات، والآن هنالك 16 ملفا من أصل 35 من ملفات المفاوضات مفتوح حاليا.

المصدر: نوفوستي