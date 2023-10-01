نائب جمهوري متشدد يعتزم التقدم بتصويت لعزل رئيس مجلس النواب الأمريكي بسبب اتفاق تمويل الحكومة

دعا النائب الجمهوري المتشدد، مات غايتس، إلى إجراء تصويت يمهد للإطاحة برئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، بعد إقرار مشروع قانون تمويل الحكومة الفيدرالية.

وقال غايتس: "أعتزم تقديم اقتراح للإطاحة بمكارثي هذا الأسبوع، أعتقد أننا بحاجة إلى تمزيق الاتفاقات الأولية، أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدما مع قيادة جديدة يمكن أن تكون جديرة بالثقة".

وأضاف غايتس "إذا كان كيفن مكارثي لا يزال رئيسًا لمجلس النواب في هذا الوقت من الأسبوع المقبل، فسيكون ذلك لأن الديمقراطيين أنقذوه، أنا سأواصل السعي لتحقيق هذا الهدف".

وجاء إعلان غايتز بعد ساعات فقط من إقرار مجلسي النواب والشيوخ مشروع قانون مؤقت للإنفاق لتجنب إغلاق الحكومي.

المصدر: بلومبرغ