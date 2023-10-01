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رئيس أوزبكستان يقوم بزيارة دولة إلى قطر تستمر يومين

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رئيس أوزبكستان يقوم بزيارة دولة إلى قطر تستمر يومين
Sputnik
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يصل رئيس أوزبكستان شوكت ميرضائايف اليوم الأحد إلى الدوحة في زيارة دولة ستستمر يومين، بدعوة من أمير قطر الشيح تميم بن حمد آل ثاني.

وذكرت وسائل إعلام قطرية أن الرئيس الأوزبكستاني سيصل مساء اليوم إلى الدوحة وسيكون في استقباله أمير البلاد.

ومن المقرر أن يبحث أمير قطر والرئيس الأوزبكستاني العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وكالات

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