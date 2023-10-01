أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أنه تم في ختام زيارة وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو إلى كييف مؤخرا إبرام 16 اتفاقا بين شركات صناعية عسكرية فرنسية وأوكرانية.

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وقال الوزير الفرنسي إن بيع الأسلحة لأوكرانيا يمثل فرصة جيدة لشركات الصناعات الدفاعية الفرنسية في حال استمر النزاع فترة طويلة، وكذلك من حيث المشاركة في إعادة بناء الجيش الأوكراني.

وتمت الإشارة إلى أن شركة Nexter ستقوم بتزويد نظام كييف بستة مدافع هاوتزر أخرى من طراز Caesar وستساعد في صيانتها في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تم إبرام اتفاق بشأن تركيب أسلحة على المركبات العسكرية الأوكرانية.

واتفقت شركة Arquus مع الجانب الأوكراني على إنتاج ناقلات الجنود المدرعة VAB، وقطع الغيار اللازمة لها داخل أوكرانيا.

أما شركة "فيستوري" فقد تمكنت من إبرام اتفاقية حول إنتاج قطع الغيار للمعدات الحربية.

ووقعت شركة Delair على عقد حول توريد طائرات بدون طيار إضافية إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى اتفاقية لصيانة الطائرات بدون طيار التي تم توريدها بالفعل.

ووقعت المجموعة الصناعية Thales وشركة Turgis et Gaillard اتفاقية مع الجانب الأوكراني بشأن التطوير المشترك للطائرات بدون طيار مع إمكانية إنتاجها محليا.

ويشار إلى أن ليكورنو وصل في زيارة إلى كييف يوم الخميس الماضي، برفقة ممثلين عن حوالي 20 شركة صناعات دفاعية فرنسية.

المصدر: نوفوستي