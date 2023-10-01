كوريا الشمالية: تحالفات "الناتو" ورم سرطاني يهدد النظام الدولي

اعتبرت كوريا الشمالية أن "الناتو" والتحالف العسكري غير الرسمي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، ورم سرطاني يهدد النظام الدولي.

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وجاء في بيان صدر عن نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، إيم تشون إيل، نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "التحالف العسكري الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، يظهر بوضوح النوايا العدائية تجاه كوريا الشمالية والدول المجاورة لها، وحلف "الناتو" الذي يعد محرضا على الوضع في أوكرانيا، هو ورم سرطاني يهدد النظام الدولي القائم على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن التحالفات بزعامة الولايات المتحدة صارت "أكثر خطورة" وتظهر بوضوح "طابعها العدواني والشوفيني" وتهدد باستمرار أمن الدول وسيادتها.

وأضاف أن العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا "حصن منيع ودعم استراتيجي لحماية السلام، وتردع الاستبداد والتهديد العسكري والتدخل الإمبريالي".

كما شدد على أن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية بلغت مستوى جديدا في تطورها، وأن "الكراهية الشريرة" التي تبديها الولايات المتحدة تظهر "افتقار واشنطن إلى الذكاء والقوة".

المصدر: نوفوستي