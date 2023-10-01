دعا قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة أبتي علاء الدينوف الأوكرانيين إلى إدراك ما يجري، والتمرد على سلطات كييف ورعاتها الغربيين.

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وأضاف علاء الدينوف: "حكومة كييف ورعاتها الغربيون يبذلون كل ما في وسعهم لمحو هوية الأوكرانيين عن وجه الأرض. أعتقد أن الأوكرانيين بحاجة إلى التفكير بعناية والنهوض والوقوف في صف واحد لمنع ذلك، والوقوف معنا جنبا إلى جنب لهزيمة الغرب الذي يسعى للقضاء على الأوكرانيين".

وتابع: "مهمتنا أن نفعل كل شيء حتى يعي مواطنو أوكرانيا ما يجري، ويعودوا إلى بيتنا الواحد، لنواصل النضال معا من أجل القيم الإنسانية".

وأكد علاء الدينوف في تصريحات سابقة أن كييف لم تحقق أي نتائج على الجبهة خلال أشهر من "الهجوم المضاد"، فيما يصرّ الغرب على مواصلة القتال ضد روسيا حتى آخر أوكراني.

المصدر: نوفوستي