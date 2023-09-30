قائد القوات البحرية الإيرانية: مدمرة "ديلمان" جاهزة للانضمام إلى أسطولنا

أعلن قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، شهرام إيراني، عن جهوزية المدمرة "ديلمان" الحديثة للانضمام إلى القوات البحرية الإيرانية في المستقبل القريب.

وقال إيراني: "إن دور القوات البحرية في الدفاع المقدس كان اتباع استراتيجية عدم التفاجؤ أمام العدو (قبل بدء الحرب) واستراتيجية تثبيت الموقف في الحرب"، بحسب ما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية.

وأشار إيراني إلى أسباب تحرك الأسطول 86 من الشرق وهو الذي انتهت مهمته حول العالم قبل عدة أشهر بنجاح، مبينا الآتي: "لقد استخدمنا برمجيات للتحقق من كافة ظروف مسار الأسطول 86 وهذه كانت سبب بدء التحرك من الشرق، الحمد لله لم يرتكب أفراد الأسطول 86 خطأً واحداً على طول الطريق ".

وردا على سؤال حول افتتاح قاعدة في القطب الجنوبي، قال إيراني: "إن موقع القطب الجنوبي مهم لعدة أسباب، أحدها المجال العسكري، حيث أنه أفضل مقر للسيطرة على الصواريخ الباليستية".

وأعلن إيراني في ختام خطابه أن "المدمرة "ديلمان" جاهزة للانضمام إلى الأسطول، وهي أحدث من المدمرة دنا".

المصدر: وكالة فارس