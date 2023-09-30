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صلاة مسيحية مسكونية غير مسبوقة في الفاتيكان

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صلاة مسيحية مسكونية غير مسبوقة في الفاتيكان
AFP
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شارك مسؤولون من مئة طائفة مسيحية اليوم السبت في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، في صلاة مسكونية غير مسبوقة بحضور البابا فرنسيس، وذلك عشية بدء لقاء مهم للكنيسة الكاثوليكية.

حملت أمسية الصلاة هذه اسم "توغيذر" (معا)، وضمت بطريرك القسطنطينية الارثوذكسي برثلماوس وأسقف كانتربري جاستن ويلبي، ورأس الكنيسة الانغليكانية وممثلين للمعمدانيين والانجيليين واللوثريين.

وإثر الصلاة، بارك الآباء المسؤولون الدينيون آلافا من المسيحيين تجمعوا في ساحة القديس بطرس في روما، في سابقة في تاريخ الفاتيكان.

وجاءت هذه الصلاة قبيل بدء الجمعية العامة السادسة عشرة لسينودس الأساقفة الاربعاء، بمشاركة نحو 400 شخص بينهم نساء وعلمانيون، لمناقشة مستقبل الكنيسة الكاثوليكية، بعد مشاورات عالمية واسعة النطاق.

وقال البابا فرنسيس في عظته: "فلنطلب أن يكون السينودس لحظة مناسبة للاخوّة، مكانا يطهّر فيه الروح القدس الكنيسة من الثرثرات والايديولوجيات والاستقطابات"، داعيا الى "السير معا".

وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أوضح الاخ ألويس لوزر رئيس طائفة تيزيه الفرنسية التي تنظم الحدث أنها "لحظة بالغة الاهمية يدعو فيها البابا مسؤولين من كنائس أخرى لأننا نريد وحدة المسيحيين من أجل السلام للانسانية"، معتبرا أن  "السينودس يحتاج الى لحظة من التنفس والوحدة".

ومنذ انتخابه العام 2013، كرس البابا فرنسيس مكانة كبرى للحوار مع بقية الكنائس المسيحية، مكثفا مبادرات الصداقة تجاه المسؤولين في طوائف أخرى.

فالتقى خصوصا في 2016 بطريرك موسكو الارثوذكسي كيريل، في حدث غير مسبوق منذ الانقسام بين كنيستي الشرق والغرب العام 1054، لكن الأزمة في أوكرانيا أرخت بظلالها على العلاقة بين الرجلين.

المصدر: "فرانس برس"

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