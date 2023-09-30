بـ"المنجنيق والإطارات المشتعلة".. موجة اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين عقب وفاة طفلة (فيديو)

اندلعت اشتباكات بين المواطنين والشرطة الفرنسية في مدينة كومبيين اليوم السبت، احتجاجا على إغلاق أحد المشافي المحلية أبوابها خلال ساعات المساء، ما تسبب بوفاة طفلة.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي تبين استخدام المحتجين للمنجنيق والإطارات المشتعلة في المنطقة المحيطة بالمشفى احتجاجا على إغلاقه ابوابه خلال ساعات المساء.

ووفقا للمصادر، اندلعت الاحتجاجات عقب وفاة طفلة تبلغ من العمر ستة أشهر، لم يتم علاجها في الوقت المناسب بسبب نقص المتخصصين في المناوبة المسائية في المشفى.

ويطالب المحتجون إدارة المشفى باستقبال المرضى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعدم إغلاقه خلال ساعات المساء، فيما أفادت السلطات المحلية بأن إغلاق المشفى لأبوابه خلال ساعات المساء نابع من نقص الأموال لتشغيل القسم الليلي.

وأحرق المتظاهرون الإطارات وأحضروا المنجنيق إلى الموقع، وفي الوقت نفسه، قامت الشرطة بتفريق الحشد بالهراوات والغاز المسيل للدموع.

المصدر: RT