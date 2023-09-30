الجيش الأمريكي يعلن اعتقال "ممدوح شيخ" في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها ألقت القبض على المدعو "ممدوح إبراهيم الحاجي شيخ" من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي خلال هجوم نفذته شمالي سوريا.

وقال بيان القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، إن قواتها نفّذت هجوما بواسطة الهليكوبتر في شمال سوريا يوم 28 سبتمبر، وألقت القبض على الإرهابي شيخ.

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وكانت القيادة قد ذكرت الأسبوع الماضي في بيان أن قواتها ألقت القبض، خلال غارة في 25 سبتمبر، على "أبو هليل الفدعاني"، وهو أحد المسؤولين عن تيسير وتنفيذ عمليات التنظيم الإرهابي في سوريا، وكانت تقديرات قد أشارت إلى أن له "علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة".

وأكد البيانان أنه لم يسقط أي قتلى أو مصابين خلال تنفيذ العمليتين.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل هذه العمليات، أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن إطلاق عملية "تعزيز الأمن" في الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف دير الزور، بالتعاون مع قوات "التحالف الدولي"، والتي تستهدف خلايا تنظيم "داعش"، بحسب بيان صادر عن "قسد".

المصدر: رويترز + تاس