البيت الأبيض يبدأ عدا تنازليا لإغلاق الحكومة الأمريكية المحتمل

أطلقت الخدمة الصحافية للبيت الأبيض العد التنازلي لإغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية المحتمل، عبر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وجاء في منشور البيت الأبيض: "يتبقى 14 ساعة حتى يغلق الجمهوريون المتطرفون في مجلس النواب الحكومة".

وأضاف "يجب أن يلتزم الجمهوريون باتفاق الميزانية الذي وافق عليه الحزبان، والذي صوت عليه ثلثاهم قبل بضعة أشهر".

وفي وقت سابق، حذرت وكالة "موديز" من أن إغلاق الحكومة الأمريكية من شأنه أن يهدد التصنيف الائتماني الممتاز للبلاد، وسط مواجهة في الكونغرس تخاطر بترك الحكومة الفدرالية دون تمويل.

وقالت "موديز"، وهي آخر وكالة تصنيف كبرى لم تخفض تصنيف ديون الولايات المتحدة بعد، إن الإغلاق سيكون "سلبيا على الائتمان السيادي الأمريكي"، معتبرة أن "أي إغلاق سيكون على الأرجح قصيرا، ولن يتأثر بمدفوعات خدمة الدين الحكومية".

يذكر أن التمويل الحكومي ينتهي مع بداية السنة المالية الفيدرالية في 1 أكتوبر، وسيبدأ الإغلاق فعليا في الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.

المصدر: منصة "إكس"