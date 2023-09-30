المعارضة الأرمينية تنظم مظاهرات جديدة في العاصمة يريفان

انطلقت مظاهرات احتجاجية جديدة نظمتها المعارضة الأرمينية في ساحة "الجمهورية" وسط العاصمة يريفان، بحسب ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي".

وكان من المقرر ان تنطلق المظاهرات في الساعة 17:00 بتوقيت موسكو (11:00 بتوقيت غرينيتش)، ولكن نصف الساحة تقريبا بقي فارغا حتى الساعة 17:30، حيث يتجمع أكبر عدد من المتظاهرين بالقرب من مبنى مجلس وزراء أرمينيا.

وأفادت الوكالة بأن عناصر الشرطة منتشرون في الساحة، وهم مجهزون بالدروع والخوذ، مشيرة إلى عدم حدوث أي حالة اعتقال حتى الآن.

ويحتشد يوميا آلاف المتظاهرين في العاصمة الأرمنية يريفان، احتجاجا على الوضع في إقليم قره باغ، بعد إعلان أذربيجان إطلاق عملية عسكرية لإعادة الأمن إلى الإقليم.

المصدر: نوفوستي