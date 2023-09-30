أنقرة تستنكر اعتداء مجموعة من الأرمن على تجمع شارك فيه السفير التركي في كاليفورنيا (فيديو)

دانت الخارجية التركية "هجوم الجماعات الأرمنية المتطرفة" على المشاركين في مؤتمر الدبلوماسية العامة التركية المنعقد في جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية.

وجاء في البيان: "تعرض مسؤولونا الذين حضروا مؤتمر الدبلوماسية العامة الذي استضافته كلية أنابيرغ للصحافة، ومعهد يونس إيمري بجامعة جنوب كاليفورنيا في 29 سبتمبر 2023 للاستهداف والمضايقة اللفظية والجسدية، من قبل الجماعات الأرمنية المتطرفة... وتدخلت وحدة الأمن الدبلوماسي الأمريكي وإدارة شرطة لوس أنجلوس لمنع تصعيد الأحداث التي شهدها حرم الجامعة واتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة".

وأعربت الخارجية التركية عن قلقها من أن "لغة الكراهية التي تستخدمها جماعات الشتات المتطرفة، والتي تستهدف تركيا وأذربيجان، ومؤخرا الحكومة الأرمينية وعملية السلام في المنطقة، قد تحولت إلى أعمال عنف".

وأكدت الخارجية بدء الإجراءات القانونية اللازمة ضد من شاركوا في الاعتداء.

واعتبرت أن "هذه الحادثة تشوه الأحداث التاريخية بدوافع سياسية ضيقة ومحلية، وأن التصريحات لإرضاء الجماعات المتطرفة، تشجع على التطرف وخطاب الكراهية والعنف".

وقال عمر تشيليك متحدّث حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عبر "X": "ندين بشدة المحاولة العدوانية، التي قامت بها المجموعات الأرمنية الاستفزازية، ضدّ البرنامج الذي نظمه (معهد يونس إيمري/معهد ثقافي تركي) في مدينة لوس أنجيلوس، والذي شارك فيه سفيرنا في واشنطن، السيد مراد ميركان.. إن شبكة الأكاذيب العدوانية، لا يمكنها أن تمنع سماع الحقيقة".



وأضاف: "لا تعتبر هذه الحادثة (مجرد محاولة تدخل قبيحة) ضدّ حرية الفكر والتعبير، بل تظهر أيضا، أن هذه الجماعات، لا تملك القدرة على التعبير عن نفسها سوى بالعدوان.. سنواصل الدفاع عن وحدة أراضي أذربيجان، ضد جميع أنواع الاستفزازات، وسنظل ملتزمين بالسلام والاستقرار في القوقاز".

Ermeni provokatörler, Los Angeles'taki Souther California Universitesi kampüsünde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın konuşmacı olarak katıldığı programı engellemeye çalıştı. Polis provokatörleri gözaltına aldı.#pazar#SonDakika#TEKNOFEST2023 Dilan Polat Gezi… pic.twitter.com/gMhjjsluut — Sibel 🇹🇷 (@kansuva_sibel) September 30, 2023

Members of the #Armenian Youth Federation at the #USC campus in Southern California attempted to forcibly enter campus building and attack the Turkish keynote speaker, Ambassador Hasan Murat Mercan. Police arrested several violent protester. #Armenia#Turkiyepic.twitter.com/NAVMcAf4Ew — The Azeri Times (@AzeriTimes) September 29, 2023

المصدر : RT