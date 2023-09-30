ماسك يطرح سؤالا على الألمان.. والخارجية ترد: هذا ما يسمى إنقاذ الأرواح

جادل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الخارجية الألمانية على شبكة X، في مدى صواب إجراءات برلين لدعم المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر المتوسط.

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وأعرب ماسك عن شكوكه في أن غالبية المواطنين الألمان يؤيدون ذلك.

وأعاد ماسك نشر فيديو كانت قد نشرته إذاعة جنوة أشير فيه إلى وجود ثماني سفن تابعة لمنظمات ألمانية غير حكومية في البحر المتوسط ​​تنتشل المهاجرين من زوارقهم وتنقلهم إلى إيطاليا.

ولفتت الإذاعة إلى أن هذه المنظمات غير الحكومية تتلقى الدعم المالي من الحكومة الألمانية.

وقال ماسك: "هل يعلم الجمهور الألماني بذلك؟".

وردت الخارجية الألمانية على تعليق ماسك، قائلة إن الجمهور الألماني يعرف "وهذا ما يسمى إنقاذ الأرواح".

فأجاب ماسك: "هذا يعني أنكم فعلا تفتخرون بذلك. يا له من أمر مثير. ولكي أكون صادقا، أشك في أن معظم الجمهور الألماني يدعم هذا التصرف. هل أجريتم استطلاعا للرأي العام حول ذلك؟".

وتشهد إيطاليا ذروة جديدة في الهجرة، ففي سبتمبر وصل أكثر من 8000 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي يسكنها أقل من 6000 شخص، خلال ثلاثة أيام فقط.

المصدر: نوفوستي