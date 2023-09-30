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قوات حفظ السلام الروسية تنجد قره باغ بالدقيق (فيديو)

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قوات حفظ السلام الروسية تنجد قره باغ بالدقيق (فيديو)
Sputnik
مدينة ستيباناكيرت، إقليم قره باغ
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نقلت قوات حفظ السلام الروسية 15,5 طن من الدقيق إلى مدينة ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ في أذربيجان.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية أنه لاستئناف عمل مخبز مدينة ستيباناكيرت الرئيسي، نقلت قوات حفظ السلام الروسية أكثر من 15,5 طن من الدقيق إلى المخبز المذكور في قره باغ.

وأضاف البيان أن قوات حفظ السلام الروسية تواصل متابعة الأوضاع الأمنية في المنطقة، مشيرا إلى عدم تسجيل أي انتهاكات لوقف إطلاق النار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وتابع: "تواصل قوات حفظ السلام الروسية مراقبة المنطقة بمسيرات "أورلان-10" ليلا ونهارا".

وأكد أن قوات حفظ السلام الروسية على اتصال دائم مع باكو وستيباناكيرت لمنع إراقة الدماء وضمان الأمن ومراعاة القانون الإنساني في إقليم قره باغ.

المصدر: سبوتنيك أرمينيا

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